A guarda municipal de Belo Horizonte Michele Santana prendeu um homem, de 45 anos, na Avenida dos Andradas, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (3/1). “Estava indo para o trabalho, quando deparei com um homem agredindo uma mulher, desferindo socos. Ela estava sangrando e pedindo socorro. Parei o meu carro e, com meu marido, que também é Guarda Municipal, dei voz de prisão para ele”, relembra.









A mulher vítima de violência contou à guarda municipal que sofria agressões constantes por parte do companheiro, com quem vivia há oito anos. Segundo ela, o objetivo do homem era deixá-la feia para não ser desejada por ninguém. Em função disso, as agressões sempre ocorriam no rosto na tentativa de desfigurá-la.





A vítima foi levada para a UPA Leste e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher.