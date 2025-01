Vídeo: chamas atingem vegetação na Serra do Curral em BH

Um incêndio em vegetação na Serra do Curral foi registrado na tarde desta sexta-feira (24/1). As chamas estavam atingindo a área próxima ao ‘Mirante da Caixa D'Água’, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi ao local após serem acionados. A corporação informou que os agentes se depararam com chamas altas, mas conseguiram debelar o incêndio.

Um vídeo enviado ao CBMMG registra o momento em que o fogo estava consumindo a vegetação e havia muita fumaça no local, o que pode ter alarmado a população.

Não houve vítimas e os bombeiros não encontraram indícios do que pode ter provocado o incêndio.

Veja vídeo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos