Prefeitura cria o Centro Histórico para revitalizar região

A Prefeitura de Juiz de Fora oficializou nesta sexta-feira (24/1) a criação do Centro Histórico do município. A iniciativa tem como objetivo requalificar a área Central da cidade, abrangendo importantes vias e espaços históricos, como as ruas Barão de Cataguases e Espírito Santo, além das avenidas Francisco Bernardino e Getúlio Vargas.

De acordo com o decreto, assinado pela prefeita Margarida Salomão (PT), a região concentra patrimônios arquitetônicos e culturais, como o primeiro banco de Minas Gerais, a primeira estação de energia do Brasil, palacetes imperiais e o histórico sistema de comércio em galerias. O projeto visa preservar esses bens, além de trazer potencial turístico e revitalizar a economia local.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, Cidinha Louzada, o processo será conduzido com diálogo entre comerciantes e moradores. "As portas da prefeitura estão abertas para ouvir ideias e ajustar o planejamento, garantindo um resultado positivo tanto para quem trabalha quanto para quem vive no Centro", afirmou.

Ela destacou que a iniciativa segue tendências de grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, que requalificaram suas áreas centrais, integrando história, cultura, comércio e lazer. A demanda pela revitalização do Centro é uma pauta antiga em Juiz de Fora e foi discutida nas últimas eleições. Nos últimos dias, Louzada esteve se reunindo com a Associação Comercial e Empresarial para debater a pauta.

Reabertura do Mercado Municipal

Um dos pontos de partida para o projeto será a reabertura do Mercado Municipal, prevista para abril. A partir desse marco, a prefeitura planeja implementar ações que tragam mais vida ao Centro, especialmente no período noturno, respeitando os moradores locais.

O Mercado Municipal, que terá dois pavimentos e integrará comércio, cultura e gastronomia, será a âncora da revitalização, segundo apurado pelo EM. Além do Mercado, há a revitalização da Praça Clodesmidt Riani, que levará a uma requalificação da Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas da cidade, conhecida pelo intenso fluxo de carros, pedestres e comércio ambulante.

A requalificação do Centro é o grande projeto deste segundo mandato de Margarida. A expectativa é que após a inauguração do Mercado Municipal novas medidas sejam anunciadas sobre o tema.