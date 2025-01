Chuva desativa semáforos e complica o trânsito em Belo Horizonte

A chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (30/1) desativou semáforos e complicou o tráfego de veículos em diferentes vias da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Há registros de sinais de trânsito em amarelo piscante na Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento com a Rua Professor Moraes, no Bairro Funcionários, e também na Avenida Prudente de Morais, na esquina com a Rua Guilherme de Almeida, no Bairro Cidade Jardim.

A recomendação é que os motoristas que transitam pela região planejem o itinerário de modo a evitar os cruzamentos onde os semáforos estão fora de operação. A reportagem entrou em contato com a BHTrans e aguarda resposta.

