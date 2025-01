Carnaval BH 2025: cadastramento de ambulantes termina nesta quinta-feira

Os ambulantes interessados em vender bebidas e enfeites carnavalescos durante a folia em Belo Horizonte, tem até esta quinta-feira (30/1) para se cadastrar. O término do cadastro, que inicialmente estava previsto para às 17h, foi prorrogado até o fim do dia, às 23h59. O procedimento deve ser realizado de forma on-line.

Podem se cadastrar pessoas com 18 anos ou mais que residam na capital mineira. Para se inscrever, os interessados devem enviar uma foto ou fazer upload (nos formatos PDF, JPG ou PNG) de um dos seguintes documentos: identidade (antiga ou nova), habilitação (antiga ou nova), Carteira de Trabalho, passaporte ou carteira de conselho de classe.

Para comprovar a residência em BH, é precisa enviar contas de água, luz, telefone ou internet em nome do candidato, além do Título de Eleitor ou Cartão Único do SUS. A prefeitura alerta que os documentos devem estar legíveis. Caso o cadastro seja cancelado devido a apresentação de documentos incorretos, é possível refazê-lo até às 23h59 desta quinta, ou até que todas as vagas sejam preenchidas.

Segundo a Prefeitura de BH, a credencial é pessoal e intransferível, e dá ao ambulante o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de blocos de rua, entre 15 de fevereiro e 9 de março, período oficial da folia na capital, desde que ele respeite as regras.

Conforme consta no edital, é proibida a venda de bebidas para menores de 18 anos, de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro e a permanência da dispersão após o término dos desfiles dos blocos de rua. Também é vedada a presença e comercialização em eventos privados, ainda que realizados em logradouro público.

A data e horário de entrega das autorizações e credenciais serão informados pelo site oficial do Carnaval Belo Horizonte e no Portal da PBH. As dúvidas sobre todo o processo de cadastramento e credenciamento podem ser enviadas para o site.