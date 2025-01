Comércio de BH poderá vender bebidas e acesso a banheiros no Carnaval 2025

O comércio de Belo Horizonte está autorizado a vender bebidas, adereços e a disponibilizar o uso de banheiros durante o período oficial do Carnaval 2025. A solicitação à prefeitura foi feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) na última semana.

A autorização foi publicada nesta quinta-feira (30/1) no Diário Oficial do Município. Mas, a portaria (SMPU 005/2025) também determina que os lojistas sigam algumas recomendações:

O varejo está autorizado a vender apenas bebidas industrializadas, alcoólicas ou não, sem fracionamento e em recipientes de alumínio, de plástico ou em embalagem cartonada;

A comercialização de bebidas e adereços carnavalescos deve ser feita no interior do estabelecimento, sendo proibido instalar qualquer equipamento em espaço público ou em imóvel de terceiros;

O consumo de bebidas não pode ser feito no interior desses estabelecimentos, sendo proibida a disponibilização de mobiliário interno ou externo para essa finalidade;

O comércio também só poderá vender bebidas e adereços durante a concentração e os desfiles dos blocos de rua, podendo começar 2 horas antes e devendo encerrar 2 horas depois das atividades;

Os estabelecimentos só poderão vender bebidas e adereços se estiverem a 500 metros de distância da via onde ocorre o desfile. Os percursos dos blocos deverão ser consultados pelos responsáveis pelos estabelecimentos nos canais oficiais de divulgação do Carnaval de Belo Horizonte;

É proibida a divulgação de marcas ou qualquer tipo de publicidade dos produtos vendidos;

A venda de quaisquer tipos de alimentos, ainda que industrializados, é proibida para esses estabelecimentos.

"É uma grande conquista para o comércio e para os foliões. As lojas serão importantes pontos de apoio, especialmente para a disponibilização de sanitários limpos, que era um dos pontos delicados da festa”, avaliou Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com o dirigente, como o comércio poderá exercer a atividade especial durante o período oficial da festa aumentam as chances de renda extra: “Como neste ano obtivemos a autorização com antecedência, mais comerciantes vão aproveitar a oportunidade e aumentar a renda no período do Carnaval. Isso significa mais dinheiro no caixa das lojas e, com isso, mais condições para honrarem com seus compromissos financeiros”.