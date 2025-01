Banda Mole celebra 50 anos com programação especial no pré-carnaval de BH

A Banda Mole, ícone do pré-carnaval de Belo Horizonte, está prestes a completar um capítulo memorável de sua história. Em 2025, completa 50 anos de folia e irreverência, prometendo uma celebração grandiosa no dia 22 de fevereiro, um sábado, na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital.

Com uma programação especial, a organização do evento já confirmou atrações como Akatu, Toninho Geraes, Zé da Guiomar com Giselle Couto e Manu Dias, Júlia Rocha com Fran Januário, além de grupos consagrados como Bloquinho Banda Mole, Banda Meu Rei, Trem dos Onze, Baile do Kin e Charanga do Bororó.

Segundo a produtora de eventos Polly Paixão, da Lá e Cá Produções, o público pode esperar ainda mais novidades. “É um ano especial, estamos celebrando 50 anos de história e tradição. Além das atrações incríveis, teremos uma especial que ainda será revelada”, adianta.



O carnaval de Belo Horizonte tem se consolidado como um dos maiores do Brasil, e a Banda Mole, como um dos blocos mais icônicos da cidade, acompanha esse crescimento. A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é a de que cerca de 6 milhões de foliões participem do carnaval em 2025.

Para Luiz Mário Jacaré Ladeira, presidente da Banda Mole, a edição deste ano é um marco. “Nossa história sempre foi feita com alegria, irreverência e liberdade. Vamos unir tradição e inovação para criar uma experiência inesquecível, mantendo nossa essência de abraçar todos os públicos”, afirma.

A estrutura do evento também está sendo cuidadosamente planejada para oferecer conforto e segurança ao público. Dois trios elétricos vão animar a Avenida Afonso Pena, enquanto um palco montado na entrada do Parque Municipal será o espaço principal para as apresentações de samba e pagode.

Apesar de ser uma festa de rua, a apresentação do coletivo belo-horizontino é tida como um evento privado. Em 2024, contou com patrocínios da cervejaria Brahma e da casa de apostas Bet7.

Totove Ladeira, responsável pela curadoria musical, destaca a preocupação em manter a essência do evento. “A Banda Mole sempre foi plural. A escolha das atrações reflete essa diversidade, trazendo nomes tradicionais até artistas que estão inovando na cena musical”, explica.

Cinco décadas de história



A história da Banda Mole começa em 1975, quando o bloco carnavalesco Leões da Lagoinha chegou ao fim. Os foliões do grupo, juntamente com filhos e netos das tradicionais famílias do Bairro Lagoinha, se uniram para criar algo novo.



A Banda Mole logo se destacou por sua irreverência, com homens travestidos de mulheres, e vice-versa, e por abrigar, ao longo dos anos, o que viria a se tornar um importante evento independente dentro do movimento LGBTQIAPN+.



A verdadeira essência da Banda Mole sempre foi celebrar a liberdade e a diversidade, promovendo um ambiente de inclusão, animação e criatividade, onde todos podem se expressar e se divertir sem restrições.

Programação da Banda Mole

Palco (Samba e Pagode):

14h: DJ

14h20: Zé da Guiomar convida Giselle Couto e Manu Dias

15h45: Júlia Rocha convida Fran Januário

17h30: Bloquinho Banda Mole

20h: Toninho Geraes



Trio 1:

14h: DJ

15h00 às 17h00: Banda Meu Rei

17h30 às 19h30: Akatu

19h50 às 21h50: Atração a definir



Trio 2:

14h: DJ

15h00 às 17h00: Trem dos Onze

17h30 às 19h30: Baile do Kin

19h50 às 21h50: Vira e Mexe



Cortejo:

17h: Desfile da Diretoria da Banda Mole com a Charanga do Bororó





Serviço: Desfile da Banda Mole

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Horário: 14h às 22h

Local: Avenida Afonso Pena, entre as Ruas Bahia e Guajajaras

Entrada: gratuita

Atrações: Zé da Guiomar, Júlia Rocha, Bloquinho Banda Mole, Banda Meu Rei, Akatu, Trem dos Onze, Baile do Kin, Vira e Mexe, entre outros.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata