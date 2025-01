Bombeiro indica que é improvável ter sobreviventes em acidente aéreo

O comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, indica que é improvável encontrar sobreviventes no acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar. As aeronaves colidiram e caíram no rio Potomac, na capital dos EUA, na noite de quarta-feira (29/1).

Cerca de 300 socorristas trabalhavam em condições "extremamente difíceis" por causa do frio, vento forte e gelo" no rio durante a madrugada, quando havia informações de 19 corpos resgatados.

O avião estava com 64 pessoas a bordo, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes. O helicóptero transportava três militares e estava em um "voo de treinamento".

Queda de avião no Sudão do Sul deixa 20 mortos

O acidente ocorreu quando o avião estava a ponto de pousar no aeroporto Ronald Reagan. Todos os pousos e decolagens foram suspensos temporariamente.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou "todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos" para o resgate das vítimas.

Patinadores artísticos e treinadores que retornavam dos campeonatos nacionais estavam a bordo do voo. A organização de patinação artística dos Estados Unidos disse que está "devastada pela tragédia". "Esses atletas, treinadores e familiares estavam voltando para casa do National Development Camp, realizado em conjunto com o US Figure Skating Championships em Wichita, Kansas", disse a organização.

Além disso, segundo agências de notícias russas, o casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, também estavam no avião. A informação foi confirmada pelo governo russo. "Infelizmente, vemos que os tristes relatos foram confirmados. Nossos compatriotas estavam no avião", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.