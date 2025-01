Vídeo: quase 40 pessoas ficam feridas em avião que perdeu altitude

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Trinte e oito pessoas ficaram feridas durante um voo que ia de Lagos, da Nigéria, para Washington, nos Estados Unidos. O avião Boeing 787-800 perdeu a altitude repentinamente, na última sexta-feira, levando a momentos de terror no ar. Após o incidente, a aeronave retornou para Lagos.

De acordo com as autoridades locais, o voo 613 da United Airlines partiu do Aeroporto Internacional Murtala Muhammed, em Lagos, pouco antes da meia-noite de quinta-feira. Pouco mais de 90 minutos depois, houve uma queda repentina, que fez com que bagagens, pertences, bandejas de comida e outros itens voassem pela cabine. O momento foi registrado em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

O voo tinha 245 passageiros e 11 tripulantes. O avião pousou em segurança no aeroporto de Lagos, às 3h22 da manhã de sexta-feira. Quatro passageiros e dois tripulantes foram hospitalizados com ferimentos graves e posteriormente liberados. Outros 27 passageiros e cinco tripulantes tiveram ferimentos leves.

A United Airlines disse que a aeronave retornou a Lagos para “resolver um problema técnico”. A companhia aérea disse que a queda repentina não foi causada por turbulência e que está “trabalhando com autoridades de aviação nos EUA e na Nigéria para entender a causa”.





De acordo com o FlightRadar, a mesma aeronave foi desviada na terça-feira passada, durante outro voo de Lagos para Washington, após cair rapidamente cerca de 1.000 pés, cerca de 89 minutos após o início do voo.

No ano passado, um avião do mesmo modelo passou por uma revisão da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após um evento semelhante em um voo da Latam Airlines. Segundo os investigadores, o assento de um piloto se moveu para a frente na coluna de controle da aeronave, fazendo com que seu nariz do Boeing caísse e perdesse altitude.