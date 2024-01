Saiba quando e onde ver a florada das cerejeiras em Washington, DC

Milhares de pessoas viajam anualmente para ver o florescer das cerejeiras, ponto alto da primavera no hemisfério norte. Em Washington, DC, o National Cherry Blossom Festival já movimenta o calendário local com uma série de celebrações por toda a cidade.

As festividades começam com a Cerimônia de Abertura, no dia 23 de março, e seguem com o Blossom Kite Festival (festival das pipas), no dia 30. Em abril, acontecem o Petalpalooza, evento com música e diversas atividades para toda a família, no dia 6, e o Desfile Nacional do Festival de Cerejeiras, no dia 13.

Durante todo o período, que oficialmente vai de 20 de março a 14 de abril, os restaurantes locais em Washington, DC e arredores apresentam as melhores opções do menu de primavera por meio do Cherry Picks, em conjunto com a Associação de Restaurantes da Região Metropolitana de Washington. Hotéis também aderem oferecendo pacotes temáticos e preços especiais.

Origem das cerejeiras em Washington, DC

Fora do Japão, Washington, DC é o destino com a maior concentração de cerejeiras, graças à doação de 3 mil árvores feita em 1912 pelo então prefeito de Tóquio. Uma curiosidade é que esta foi a segunda doação, dois anos após as primeiras 2 mil cerejeiras terem sido queimadas por ordem do presidente William Howard Taft, após um surto ocasionado pela infestação de insetos. A primeira muda foi plantada pela primeira-dama Helen Herron Taft no West Potomac Park.

LEIA TAMBÉM: Indo para Nova York neste inverno? Conheça o NYC Winter Outing 2024

Há duas espécies de cerejeiras em Washington, DC – Yoshino e Kwanzan -, e o melhor período para vê-las é quando florescem 70% das árvores localizadas em Tidal Basin, o que pode variar a cada temporada. O pico da florada pode durar até duas semanas.

Os locais mais procurados são ao redor dos memoriais:

Jefferson Memorial

Franklin Delano Roosevelt Memorial

Martin Luther King, Jr. Memorial

Foto: divulgação

Quem preferir fugir das grandes concentrações de público pode optar pelas áreas com menor movimento que ficam próximas a:

Old Town Alexandria

The Gardens of Dumbarton Oaks

U.S. National Arboretum

East Potomac Park / Hains Point Loop Trail

The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception

Congressional Cemetery

Sutton Park

As manhãs e noites são os períodos mais indicados, especialmente durante a semana.

Para planejar sua viagem a Washington, DC e vivenciar o florescer das cerejeiras, em sua plenitude, acesse aqui.

Sobre Destination DC

Destination DC, entidade oficial de marketing de destino para a capital da nação, é uma organização privada, sem fins lucrativos, com 1.000 empresas comprometidas em promover a área como um destino global premier para convenções, turismo e eventos especiais, com ênfase especial nas comunidades artísticas, culturais e históricas.

The post Saiba quando e onde ver a florada das cerejeiras em Washington, DC appeared first on Uai Turismo.