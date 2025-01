Google Maps mudará nome de Golfo do México para Golfo da América

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Google anunciou, nessa segunda-feira (27/1), que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América no Google Maps. A Big Tech informou que aguarda as atualizações das “fontes oficiais do governo” para implantar o novo nome.

For geographic features in the U.S., this is when Geographic Names Information System (GNIS) is updated. https://t.co/3NYvU7Bxjq — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025





Na semana passada, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto para mudar o nome em mapas oficiais e comunicações federais. A Google também confirmou que vai mudar o nome do Monte Denali, localizado no Alasca, para Monte McKinley, que também é uma mudança promovida por Trump.

“Recebemos algumas perguntas sobre a nomenclatura no Google Maps”, publicou a empresa no X. “Temos uma prática de longa data de aplicar mudanças de nomes quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo”, confirmou.

De acordo com a empresa, o nome Golfo do México continuará sendo utilizado no México. “quando os nomes oficiais variam entre os países, os usuários do Maps veem seus nomes locais oficiais. Todos no resto do mundo veem os dois nomes. Isso se aplica aqui também”, esclareceu.

Golfo da América?

Donald Trump prometeu fazer as mudanças dos nomes durante a campanha eleitoral e reafirmou a alteração durante seu discurso de posse, no último dia 20. “A América [Estados Unidos] recuperará seu lugar de direito como a maior, mais poderosa e mais respeitada nação da Terra – inspirando o espanto e a admiração do mundo inteiro. Daqui a pouco, mudaremos o nome do Golfo do México para Golfo da América”, disse.

No mesmo dia, ele ordenou as mudanças como parte de uma onda de ações executivas. “Conforme orientado pelo presidente, o Golfo do México agora será oficialmente conhecido como Golfo da América, e o pico mais alto da América do Norte mais uma vez terá o nome de Monte McKinley”, anunciou o Departamento do Interior.

O Monte Denali foi chamado de Monte McKinley até 2015. Na ocasião, o ex-presidente Barack Obama alterou o nome como homenagem para os povos nativos. Denali significa “alto” na língua indígena Koyukon.

William McKinley foi o 25º presidente dos Estados Unidos, ocupando o cargo entre 1897 e 1901, quando foi assassinado a tiros. “O senhor McKinley enriqueceu o nosso país através de tarifas e talento. Ele era um empresário nato, e deu ao Teddy [Theodore] Roosevelt o dinheiro para muitas das grandes coisas que ele fez, incluindo o Canal do Panamá, que foi dado de forma tola ao país do Panamá”, disse Trump durante a posse.