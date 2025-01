‘Czar da Fronteira’ de Trump ataca Selena Gomez por chorar por deportações

A atriz Selena Gomez foi alvo de críticas após publicar, nessa segunda-feira (27/1), um Story em que aparece chorando pelas deportações em massa realizadas pelo presidente americano Donald Trump. Tom Homan, policial americano e político responsável pelo plano de deportação, apelidado de Czar da Fronteira, deu uma entrevista criticando a coadjuvante de “Emília Perez”.

Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, Trump realiza a deportação de imigrantes ilegais no país, cumprindo uma de suas promessas de campanha. A operação inclui batidas em massa em busca de estrangeiros sem visto, que são colocados em voos para suas terras natais, gerando inclusive incidentes diplomáticos com outros países.







Na última sexta-feira, 88 brasileiros foram mandados de volta em um voo para Manaus (AM) e alegaram terem sofrido maus-tratos. Eles estavam algemados e com correntes nos pés. O México, segundo a presidente Claudia Sheinbaum, recebeu mais de 4 mil pessoas deportadas dos Estados Unidos entre os dias 20 e 26 de janeiro.

E foi justamente pelos mexicanos que Selena Gomez chorou. A atriz é neta de mexicanos, por parte de pai, e possui ascendência italiana por parte de mãe. "Todo o meu povo está sendo atacado. As crianças, eu não entendo. Me perdoem. Queria poder fazer algo, mas eu não posso. Eu não sei o que fazer. Eu vou tentar de tudo. Eu prometo", afirmou. Ela ainda escreveu "Me desculpe" na publicação, ao lado de um emoji da bandeira do México.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:



“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025

Pouco tempo depois, o post foi deletado. “Aparentemente não está tudo bem mostrar empatia pelas pessoas”, disse em outro Story, que também foi apagado.

Em entrevista, Tom Homan reagiu às imagens da atriz e defendeu a operação de deportação. “Se eles não gostam, então que se dirijam ao Congresso e mudem a lei. Vamos fazer essa operação sem desculpas. Vamos tornar nossa comunidade mais segura... É tudo para o bem desta nação. E vamos continuar. Sem desculpas. Estamos seguindo em frente", disse.

JUST IN: Border Czar Tom Homan reacts to Selena Gomez’s viral breakdown, says he has “no apologies” and he is going to keep moving forward.



The reaction we’ve all been waiting for.



“If they don't like it, then go to Congress and change the law.”



“We're going to do this… pic.twitter.com/OQv9Vdhj4V — Collin Rugg (@CollinRugg) January 27, 2025





O Czar da Fronteira ainda respondeu ao vídeo de Selena, negando a deportação de crianças e dizendo que as pessoas alvo da operação são imigrantes ilegais com antecedentes criminais. "Não acho que prendemos nenhuma família. Prendemos ameaças à segurança pública e ameaças à segurança nacional, no final das contas", falou.