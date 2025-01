A democrata Hillary Clinton deu risada após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer na cerimônia de posse nesta segunda-feira (20/1) que mudará o nome do Golfo do México para "Golfo da América". Durante a solenidade, a ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado estava sentada ao lado do marido, o ex-presidente Bill Clinton.

Nas redes sociais, internautas comentaram a reação de Clinton. "Somos todos Hillary Clinton", disse um usuário do X (antigo Twitter). "Ela é a minha presidente, amo ela", comentou outra. Hillary disputou as eleições presidenciais em 2016 justamente com Donald Trump, para quem perdeu o pleito.

"Acho perfeitamente plausível a troca do nome. O Golfo do México é rodeado pelos Estados Unidos", escreveu outro internauta. "Ela não gosta do seu país", acusou mais um.

Hilary Clinton reacts to Donald Trump declaring he will rename Gulf of Mexico to Gulf of America. pic.twitter.com/nCESoCF6tN — Pop Crave (@PopCrave) January 20, 2025

Golfo do México

O golfo do México é o maior golfo do mundo, rodeado por terras da América do Norte e América Central. Um golfo é uma porção de mar ou oceano cercado por terra. Em outras palavras, uma baía de grandes dimensões com uma abertura larga para o mar.





A formação se conecta com o Oceano Atlântico por meio do Estreito da Flórida, que fica entre os Estados Unidos e Cuba, e com o mar do Caribe por meio do Canal de Yucatán, entre o México e Cuba. A maior baía do golfo é a Campeche (México).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O subsolo do golfo é rico em petróleo, que é extraído por meio de plataformas marítimas. Outra atividade importante na região é a pesca de peixes e crustáceos.