MG: avião de pequeno porte faz pouso de emergência após pegar fogo

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um avião monomotor modelo Cessna 172 pegou fogo durante o voo e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Pará de Minas, na Região Central de Minas, na manhã deste sábado (25/1).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Apesar do susto, nenhuma das quatro pessoas a bordo se feriu. Segundo informações preliminares, as chamas começaram no painel da aeronave.

Matéria em atualização; aguarde novidades