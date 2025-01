Queda de avião no Sudão do Sul deixa 20 mortos

Ao menos 20 pessoas morreram em um acidente de avião no Sudão do Sul nesta quarta-feira (29), disseram as autoridades.

"Havia 21 pessoas a bordo. Há apenas um sobrevivente até agora", disse Gatwech Bipal Both, ministro da Informação do estado de Unidade, no norte, à AFP.

O ministro afirmou que há uma investigação em andamento sobre o acidente, que ocorreu quando o avião caiu a cerca de 500 metros da pista por volta das 10h30, horário local (05h30 no horário de Brasília).

