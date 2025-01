Acidente aéreo em Washington: 19 corpos já foram resgatados

Um avião com 64 passageiros e tripulantes caiu em um rio em Washington DC, capital dos Estados Unidos, após colidir no ar com um helicóptero do Exército norte-americano, que levava uma equipe de três pessoas, segundo a CNN americana.

Até agora, 19 corpos foram retirados do Rio Potomac, onde equipes de busca e resgate estão vasculhando as águas em temperaturas congelantes, de acordo com a rede CBS.

O avião, identificado como voo 5342 da American Airlines, partiu de Wichita, Kansas, com destino a Washington. O helicóptero envolvido é um Sikorsky UH-60 Black Hawk, amplamente utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

O acidente ocorreu próximo ao Rio Potomac, mobilizando equipes de resgate. Em publicação no X, o Corpo de Bombeiros da capital dos Estados Unidos confirmou a queda de um “avião pequeno (...) nas proximidades do Rio Potomac” e afirmou que barcos da corporação estavam no local.

Joint MPD and @dcfireems statement on current search and rescue operation underway in the Potomac River. pic.twitter.com/jlyUs0m8Ho — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 30, 2025

O Departamento de Polícia de DC esclareceu, também na rede social, que responde, desde cerca de 20h53 (no horário local; 22h53 em Brasília) a um “aparente acidente aéreo” na mesma área, e que o suposto helicóptero que teria colidido com a aeronave não é da corporação. Segundo a declaração, o veículo da polícia “não está envolvido” no incidente, mas auxilia na resposta de agências de segurança.

A colisão aconteceu quando o jato estava a poucos metros da pista de pouso. A American Airlines informou que aguardará mais detalhes antes de se pronunciar oficialmente.

Em entrevista à CNN, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump foi informado sobre o incidente próximo ao Aeroporto Nacional Reagan (DCA). Durante uma conversa com o jornalista Sean Hannity, na FOX News, Leavitt destacou que diversas agências estão atuando na resposta ao acidente.

"Agentes federais e locais trabalham no local para salvar o maior número possível de vidas. O presidente continuará monitorando a situação", declarou Leavitt, pedindo que o público mantenha a calma e siga as orientações das autoridades.

"Os pensamentos e orações de toda a administração Trump estão com todos os envolvidos", acrescentou.

As autoridades dos EUA estão investigando o incidente. O Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, nas proximidades, suspendeu todos os voos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Notícia em atualização.