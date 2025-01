Bukele envia projeto de lei anticorrupção ao Congresso de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou na quarta-feira (29) que, depois de encurralar as gangues e proporcionar mais segurança ao país, enviou um projeto de lei ao Congresso para combater e erradicar a corrupção.

"Enviei à Assembleia Legislativa a proposta de Lei Anticorrupção, um passo decisivo para continuar combatendo este flagelo em El Salvador", afirmou o presidente em sua conta na rede social X.

"Esta lei é apenas o começo de um esforço firme para erradicar a corrupção em El Salvador, assim como fizemos com as gangues, os homicídios, os estupros, os sequestros, a extorsão e a delinquência, que estão no passado do nosso país", acrescentou.

Segundo Bukele, a proposta de lei estabelece que os servidores públicos e seus parentes serão obrigados a apresentar uma declaração patrimonial com a declaração anual de imposto de renda.

Também pretende "endurecer as penas para os crimes de corrupção" e criar "uma nova categoria de crime para punir testas de ferro".

O presidente já declarou em outras ocasiões sua decisão de travar "uma guerra frontal" para combater e erradicar a corrupção, similar à operação contra as gangues sob um questionado estado de exceção que permite detenções sem ordem judicial.

Com base neste regime, muito criticado por organizações de defesa dos direitos humanos, quase 83.000 pessoas foram detidas, das quais 8.000 foram liberadas depois que foram consideradas inocentes, segundo Bukele.

ob/cjc/ag/fp