MBL e PCO participam de corrida de kart solidária em São Paulo

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Partido da Causa Operária (PCO) participaram, na última sexta-feira (24), de uma corrida de kart com propósito solidário. O evento foi realizado na Pista Super Kart Santa Cruz, localizada no Shopping Santa Cruz, em São Paulo, reunindo sete competidores para arrecadar alimentos destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade.

A ação contou com a participação de representantes de espectros políticos opostos, promovendo uma disputa amistosa em prol de uma causa social. O objetivo principal foi a arrecadação de alimentos, em um momento em que milhões de brasileiros enfrentam vulnerabilidade social.

Entre os participantes, estiveram Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, representando o MBL, e João Pimenta, pelo PCO. A narração do evento ficou a cargo dos irmãos Verçosa, criadores do canal New York Treta, responsáveis pela narração da competição.

Transmissão televisiva e alcance do evento

A corrida será exibida no próximo domingo, 2 de fevereiro, às 23h, no programa OCanal, transmitido pela RBI TV. A emissora, pertencente ao Grupo MIX de Comunicação, alcança 79 retransmissoras distribuídas em 296 municípios, incluindo 16 capitais incluindo Brasília. Em São Paulo, a transmissão ocorrerá pelo canal 6.1, entre a Globo e a Record. Além disso, a emissora está presente em plataformas de TV por assinatura como SKY, Vivo, Claro, Oi e Algar, atingindo mais de 100 milhões de domicílios em todo o país.

Estrutura e organização do evento

A Pista Super Kart Santa Cruz foi o local da competição para os competidores, com o apoio de especialistas em corridas de kart e uma equipe técnica responsável pela gravação para a exibição televisiva. O evento destacou a possibilidade de colaboração entre indivíduos de diferentes visões políticas, promovendo o diálogo e a solidariedade.

Para mais informações sobre o evento e sua transmissão, basta acessar: https://ocanal.com/programaocanal/.

Website: http://ocanal.com