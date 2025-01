UFMG: adiamento na divulgação de aprovados gera reclamações

Jornalista em formação pela UFMG. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou como repórter de Redes entre 2023 e 2024. Atualmente, repórter de fact-checking em colaboração com o Projeto Comprova.

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foram divulgados na segunda-feira (27/1), e não no domingo (26/1), como inicialmente previstos. Só que uma nova demora tem gerado reclamações por parte de alunos que escolheram a UFMG para futuros cursos.

Segundo a instituição, a lista de aprovados seria publicada nessa quarta-feira (29/1), mas, devido a um erro interno, a data foi corrigida para esta quinta (30/1). Até o momento, o resultado dos aprovados da chamada regular não apareceu no site oficial, fazendo com que vestibulandos reclamassem da demora do sistema nas redes sociais.

Segundo relatos no X, antigo Twitter, a espera tem abalado o emocional de alguns alunos mais ansiosos. "Organizei (os documentos) antes de o Sisu abrir, estou explodindo de ansiedade", escreveu um perfil. "A UFMG acabou de mudar a data do resultado da chamada regular do dia 29 para 30. Vou surtar", escreveu outro. “Acho que, até o resultado da lista de espera, vou me afogar de tanto chorar", desabafou um terceiro.

A falta de informações também foi um ponto levantado pelos novos universitários. “Pior que o Sisu, só a UFMG para liberar a matrícula", comparou um usuário. "Já não basta me humilhar no Sisu, agora estou me humilhando para saber alguma coisa da UFMG", reclamou outro.

eu acho q até o resultado da lista de espera eu vou me afogar de tanto chorar — jojo ???????? vai ser farmácia ufmg!!!!! (@hatesmed) January 30, 2025

a UFMG acabou de mudar o dia do resultado da chamada regular do dia 29 pro dia 30



eu vou surtar — Jas futura estudante da UFMG (@jsmn_ntnll) January 29, 2025

Pior q o sisu só a ufmg pra liberar a matrícula — Madu (@Madu27301) January 30, 2025





Já n basta me humilhar no sisu, agr estou me humilhando pra saber alguma coisa da ufmg — Cecília (@cecisS2_) January 30, 2025





Alta procura



Os cursos mais procurados em valores absolutos, ou seja, os que receberam maior número de inscritos na UFMG foram medicina, psicologia, direito e biomedicina, que também tiveram concorrência acirrada (confira lista abaixo).

A instituição explicou que, uma vez que um mesmo candidato pode fazer até quatro inscrições, a relação candidato/vaga ainda não foi divulgada pelo Ministério da Educação, que disponibilizou apenas o número total de inscrições.

Cursos de concorrência mais acirrada:

Medicina/integral: 38.789 inscrições e nota de corte de 812,48

Psicologia/diurno: 14.975 inscrições e nota de corte de 761,90

Direito/noturno: 12.762 inscrições e nota de corte de 758,56

Direito/diurno: 11.957 inscrições e nota de corte de 773,02

Biomedicina/noturno: 10.764 inscrições e nota de corte de 759,40