Sisu 2025: lista de aprovados está disponível; saiba como consultar

A lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 está disponível nesta segunda-feira (27/1). O calendário oficial previa que o resultado fosse divulgado no domingo (26/1), mas houve instabilidade no site.

Para conferir o resultado, basta acessar o portal único de acesso ao ensino superior, clicar em Sisu e em seguida consultar o resultado da chamada regular. A última atualização da página foi às 5h43 desta segunda e a lista de aprovados está no formato de planilha.

Na noite de domingo, o Ministério da Educação divulgou um comunicado informando que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguiam trabalhando na finalização dos resultados do Sisu e que a divulgação ocorreria ao longo desta segunda-feira.

Os aprovados têm entre esta segunda-feira (27/1) até sexta-feira (31/1) para realizar a matrícula nas instituições de ensino, verificando a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula por meio digital ou presencial. Também devem se informar sobre o período e o horário em que serão permitidos a entrega da documentação e demais procedimentos para a matrícula.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso escolhidas ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu. O prazo de manifestação de interesse na lista de espera vai até sexta-feira (31/1). Para isso, basta acessar o resultado e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em concorrer a uma das vagas da lista de espera.

"Os dados da edição de 2024 revelam que mais de 33% dos participantes do Enem (ou seja, pouco mais de 1 milhão de pessoas) estariam acima do ponto de corte para 20% dos cursos do Sisu em 2023. Isso significa que, com 569,62 pontos, que foi a nota de corte daquele ano, o estudante teria acesso a 842 cursos. Portanto, é importante que, mesmo com uma nota abaixo do esperado, o aluno participe da seleção do Sisu e procure alternativas de cursos ou modalidades", pontua o Ministério da Educação.

Neste ano, o Sisu oferece 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições de todas as regiões do país.

Aprovados

A edição deste ano teve 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de ensino superior.

As cinco unidades da Federação com o maior número de aprovados foram Minas Gerais (33.192), Rio de Janeiro (28.058), Bahia (21.963), Paraíba (20.546) e Pernambuco (16.448).

