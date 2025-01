A aprovação de Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, no curso de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) repercutiu nas redes sociais na última sexta-feira (17/1). Em um vídeo postado no TikTok, a estudante conta para a mãe que passou em oitavo lugar.

A irmã dela registra o momento em que a mãe está chegando em casa com um carrinho de lanches e Ana Beatriz a surpreende com uma pintura "Med Uerj” no rosto.

A mulher, que é vendedora ambulante na capital fluminense, se emociona e leva tempo até digerir a notícia. “É sério?”, pergunta. A jovem responde que sim e complementa: “Oitavo lugar”. No fim da gravação, a família se abraça, tornando a postagem ainda mais sensível.

Ela se formou no ensino médio em 2019. Desde então, vinha estudando em cursinhos e prestando vestibular. Em 2023, não conseguiu passar por apenas quatro pontos. No ano passado, a distância ficou menor: um ponto e meio. A jovem diz que pensou em desistir em vários momentos, mas que a mãe e a irmã a ajudaram a persistir no sonho.



