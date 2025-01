Ensino superior nos EUA atrai mais de 41 mil brasileiros

De acordo com dados divulgados pelo OpenDoors e compartilhados pela Fundação Estudar Fora, pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o número de estudantes brasileiros nos Estados Unidos ultrapassou a marca de 16 mil. O levantamento aponta também que a maior parte dos estudantes brasileiros são de cursos de bacharelado, representando 49% do total.

Entre os países com mais alunos matriculados em escolas e universidades dos EUA, o Brasil ocupa a 5ª posição, com mais de 41 mil estudantes brasileiros em solo norte-americano (ficando atrás apenas de Índia, China, Coreia do Sul e Canadá), segundo dados da consultoria imigratória Viva América, noticiados pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Para Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, os brasileiros que cursam o ensino superior nos EUA enxergam a experiência como uma oportunidade de fazer algo novo. Além disso, para ela, esses estudantes consideram os EUA uma potência criativa, com grande expectativa de novos desafios dentro da indústria criativa.

A especialista também afirma que cursos distintos, tecnologia em sala de aula e um maior foco em aulas práticas são os principais fatores que atraem os estudantes brasileiros para o ensino superior nos EUA. Ainda de acordo com Carol, a experiência de estudar no exterior amplia tanto a visão estratégica quanto o entendimento sobre o mercado de trabalho.

Ainda de acordo com o levantamento feito pela Viva América, em 2022, as instituições dos EUA que mais receberam estudantes internacionais foram a New York University, a Northeastern University e a Columbia University.

Carol acredita que a participação de brasileiros em universidades dos EUA ajuda a fortalecer os laços educacionais e culturais entre as duas nações. “Isso gera maior enriquecimento cultural, troca de informações e intercâmbio de currículos”, finaliza.

Especificamente na área criativa, que é especialidade da Full Sail University, a Community Outreach Director evidencia que os cursos mais procurados são dos segmentos de Games, Arte & Design e Música.

“Para atender essa demanda frequente, a Full Sail tende a implementar aulas que capacitam os alunos através do estudo prático e equipamentos de alta geração”, finaliza.

