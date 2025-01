A partir desta sexta-feira (17/1), os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 podem acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para consultar vagas e efetuar suas inscrições. O prazo para participação vai até 21 de janeiro. Nesta edição, o Sisu oferta 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação, distribuídas entre 124 universidades e institutos federais em todo o Brasil.

Os interessados podem conferir as oportunidades no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde é possível filtrar a busca por nome, instituição ou localização. A consulta também permite acessar informações detalhadas sobre cada curso, incluindo reserva de vagas e termos de adesão. Vale lembrar que está apto a concorrer somente quem não zerou a redação nem fez na condição de treineiro — que ainda não concluiu o ensino médio.

Em 2025, os candidatos participam da seleção uma única vez, ou seja, inscrevem-se agora para concorrer às oportunidades durante todo o ano. Após a divulgação do resultado da chamada regular, prevista para 26 de janeiro no Portal Único, os estudantes selecionados deverão efetuar a matrícula na universidade dentro do prazo estipulado no edital, entre 27 e 31 de janeiro. No mesmo período, os que não foram selecionados podem manifestar interesse em entrar na lista de espera, que deve ser acompanhada junto às instituições de ensino.

Novidade da edição

Esta edição conta com mais de 68 mil vagas do programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que integra o Mais Professores para o Brasil, lançado pelo governo federal em 14 de janeiro. A iniciativa busca incentivar a formação de docentes em diversas regiões.

Além do Sisu, as notas do Enem podem ser utilizadas para ingresso em programas como o Universidade para Todos (ProUni), cujas inscrições abrem no dia 24 de janeiro, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que também inicia inscrições nesta sexta-feira (17). Candidatos interessados em estudar fora do Brasil podem usar suas notas para ingressar em universidades de Portugal e outros países.

Passo a passo para consultar as vagas

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clique em “Consultar oferta de vagas”; Utilize os filtros de busca para encontrar cursos por municípios, instituições ou áreas de interesse; Analise os cursos e vagas ofertados pela instituição escolhida; Clique no curso desejado para visualizar o termo de adesão e as informações detalhadas sobre reservas de vagas; Explore as vagas do Pé-de-Meia Licenciaturas, caso tenha interesse na formação docente.

Detalhes sobre a seleção

Para participar do Sisu, é necessário ter o número de inscrição do Enem, a senha cadastrada e os dados de login do Gov.br. O candidato deve selecionar até duas opções de curso, definindo a ordem de preferência, as instituições de ensino desejadas, o turno e a modalidade de concorrência (ampla concorrência, cotas ou ações afirmativas).

Durante o período de inscrições, as opções de curso podem ser alteradas, sendo válidas apenas a última escolha registrada. Caso o desempenho do candidato permita sua aprovação em ambas as opções, será priorizada a primeira opção. Além disso, o início do curso dependerá da classificação do candidato, sem possibilidade de escolha do semestre de ingresso.

Algumas instituições de ensino definem uma média e/ou nota mínima em determinadas provas do Enem para que o candidato se inscreva em certos cursos. Por exemplo, para ingressar em um curso de medicina, pode ser necessário atingir uma média mínima de 560 pontos, que corresponde à soma das notas das provas divididas por cinco, e uma nota mínima de 400 pontos em ciências da natureza.

Além disso, as universidades podem oferecer pesos diferentes às notas das provas do Enem, de modo que, para um curso de física ou química, uma nota em ciências da natureza pode ter maior relevância, por exemplo. Dessa forma, a nota do candidato pode variar dependendo do curso escolhido.

Classificação

Enquanto o período de inscrição estiver aberto, o candidato poderá consultar sua classificação parcial, que é calculada com base nas notas dos candidatos inscritos na mesma opção de curso. Considerando que essa classificação pode variar conforme novos candidatos forem inscritos, é recomendado que os estudantes acessem o site do Sisu diversas vezes durante o período de inscrições e testem diferentes cenários, alterando cursos e instituições, para explorar as possibilidades de ingresso na universidade com o resultado do Enem.





A nota de corte, que corresponde à menor nota necessária para ficar entre os selecionados na modalidade de concorrência escolhida de um determinado curso, é calculada conforme o número de vagas disponíveis e o total de candidatos inscritos. O estudante pode acessar o sistema diariamente para verificar se a disputa pela vaga ainda é viável ou se deve alterar sua opção de curso para aumentar as chances de ser selecionado.

O candidato pode acompanhar sua inscrição e ter acesso às classificações parciais e notas de corte por meio do site ou aplicativo do Sisu, disponível para Android e IOS. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a nota de corte serve apenas como referência para ajudar o candidato a monitorar sua inscrição e não garantir a sua seleção.

Calculadora para candidatos

Além do simulador de notas de corte do Sisu on-line, disponibilizado pelo MEC para consultar as notas de corte de edições anteriores, os participantes podem consultar uma planilha desenvolvida por estudantes no projeto Desempenhos, que apresenta dados como notas de corte do último Sisu, quantidade de vagas e pesos das provas.

A planilha inclui uma calculadora que avalia as chances de aprovação com base na nota do candidato.

Oportunidades

No Distrito Federal, o Instituto Federal de Brasília (IFB) oferece 847 vagas, enquanto a Universidade do Distrito Federal (UnDF) e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) disponibilizam 160 vagas divididas entre os cursos de medicina e enfermagem. Já a Universidade de Brasília (UnB) não aderiu ao Sisu nesta edição.





Em Goiás, são ofertadas 2.790 vagas: Universidade Federal de Catalão (UFCat) e a Universidade Federal de Jataí (UFJ) disponibilizam, cada uma, 1.080 vagas em diversos cursos. O Instituto Federal de Goiás (IFG) complementa a oferta com 630 vagas em 50 cursos superiores.





Minas Gerais lidera a oferta de vagas em 2025, com 34.049 oportunidades, seguido pelo Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que mais oferecem vagas, disponibilizando 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, destacam-se o Instituto Federal do Ceará (IFCE), com 6.022 vagas, e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675.

Cronograma do Sisu 2025

Inscrição: 17 a 21/1

Chamada regular: 26/1

Matrícula ou registro acadêmico: 27 a 31/1

Lista de espera: manifestação de interesse de 26 a 31/1

Convocação da lista de espera: 12/2 a 30/9

Com informações da BBC News.