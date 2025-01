A estudante Samille Leão Malta, de 19 anos, faz parte de um seleto grupo de 12 candidatos em todo o Brasil que conquistaram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. E ela foi a única da rede pública de Minas Gerais a atingir essa marca. A jovem é aluna do Colégio de Aplicação (Coluni) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, que oferece exclusivamente o ensino médio.

Como forma de se preparar para o exame, ao longo do ano, ela produziu cerca de 40 redações, uma por semana.

"Meu principal desafio era porque morava em Viçosa para estudar e sentia falta da minha família, que estava em Virginópolis. Deixar de vê-los para estudar era muito sacrificante", relata. Durante sua preparação, ela mantinha uma rotina de estudos intensa. "Estudava conforme minha vontade no dia, mas passava a semana toda estudando e, muitas vezes, até mais tarde."

Samille nasceu em Brockton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Mudou com o pai e a mãe, ambos brasileirosm para Virginópolis, em Minas Gerais, aos 7 anos. A jovem, que sempre sonhou em cursar medicina, também enfrentou a ansiedade e o medo de não conseguir cobrir todo o conteúdo do exame. "Se pudesse voltar no tempo, diria para confiar mais em mim e ficar calma."

Colégio de aplicação

Para Samille, o colégio em que estudou foi fundamental no seu desempenho. Fundado em 1965, o Colégio de Aplicação tem 470 alunos distribuídos em 12 turmas e conta com um corpo docente de 90% doutores e 10% de mestres. Localizado dentro do campus da UFV, o colégio oferece acesso à biblioteca e restaurante da universidade, além de atividades extracurriculares em contraturno.

Para Alessandra Tostes, diretora do Coluni, o destaque da aluna reflete o trabalho da instituição. "O colégio fica extremamente orgulhoso com o desempenho dessa estudante. Isso é resultado de um esforço conjunto do corpo docente. Muito além de dar visibilidade à escola, reforça a importância do ensino público", afirma.

Existem 28 instituições como o Coluni no Brasil, todas vinculadas a universidades federais e focadas na integração entre educação básica e formação docente. "Somos um colégio de aplicação, público, com foco em licenciatura", destaca a diretora da instituição, Alessandra Tostes. “O Coluni me ajudou muito a aprender a estudar, passei a ser mais estudiosa e focada por causa do ensino lá ser mais puxado. Aprendi a ter uma rotina de estudo”, conta Samille.

A instituição também é espaço prioritário para estágio dos estudantes da Universidade Federal de Viçosa. “Os professores do Coluni não dão aula em outros lugares, se dedicam somente ao colégio, que dá espaço para outras metodologias. Temos mais de 100 estudantes ligados a programas de docência e licenciatura."

Samille diz que as atividades extra curriculares e o nível de exigência do colégio tornaram o desafio de se dedicar ao Enem ainda maior: “Muitas vezes foi difícil, porque tinha que dar atenção para Coluni. Mas todos os momentos livres que eu tinha, dava atenção ao Enem”.





Aluna que tirou nota mil fez 40 redações antes da prova Acervo pessoal

Redação Nota mil

Em 2024, o tema da redação do Enem foi: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Samille conta que no dia da prova, apesar de sentir nervosismo com o tempo disponível, sabia que a redação seria uma oportunidade de alavancar sua nota. A confiança construída ao longo da preparação foi decisiva: “Usei o argumento da negligência governamental, citando o sociólogo Raymundo Faoro, e da falha no sistema educacional, citando o sociólogo Émile Durkheim”.

Ao saber do resultado, a estudante diz que ficou em choque. "Eu não estava em casa, estava na academia. Minha mãe viu e me mandou uma foto. Fiquei tão desacreditada que falei a ela que o site poderia ter ‘bugado’. Pedi para ela não contar pra ninguém até ter certeza," lembra.

O resultado também trouxe alegria para os familiares, que acompanharam de perto a jornada da estudante. "Minha família sempre me apoiou muito a estudar, e como essa é minha única obrigação, dou valor às oportunidades que tenho. Eles viram quantos eventos familiares deixei de ir pra buscar um bom resultado."

Para o Coluni, a conquista de Samille soma-se a outros momentos de destaque. O colégio já registrou casos semelhantes no passado: "Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2021, uma estudante também tirou 1.000 na redação. Ficamos muito orgulhosos", lembra Alessandra.

Desafios e perspectivas

Segundo a Pesquisa de Análise da evolução e disparidade nas notas do Enem, promovida em 2023 pela empresa edtech AIO Educação, o Coluni do campus Viçosa registrou o melhor desempenho entre as escolas públicas do país no Enem. Já no índice geral de Minas Gerais, considerando as escolas públicas e privadas com mais de 100 alunos, conquistou o terceiro lugar.

Apesar das conquistas, o colégio enfrenta desafios. "Um dos maiores problemas do colégio atualmente é a questão orçamentária. Não temos um orçamento próprio, o que prejudica a autonomia na gestão dos recursos", revela Alessandra. A inclusão também é um ponto crítico. "Não conseguimos garantir um acesso mais efetivo para grupos minoritários, pois ainda não implementamos plenamente um sistema de cotas."

Minas no topo

Ao todo, 12 pessoas do país alcançaram a nota máxima na prova dissertativa-argumentativa, sendo duas de Minas. São consideradas notas altas os resultados entre 1.000 e 980 e entre 980 e 950. Em Minas Gerais, 331 pessoas atingiram o primeiro marco. Já outras 4.397 pessoas tiraram entre 980 e 950. Os números fizeram Minas Gerais ser o estado com o maior número de notas altas.

Segundo o Governo de Mina Gerais, o estado tem muito a celebrar com os resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Nesta edição, registrou um número recorde de concluintes da rede pública inscritos.

Em 2024, ocorreu a implementação da plataforma Enem MG, em parceria com a editora Estudo Play, que, de acordo com o Governo, atingiu mais de 264 mil estudantes do terceiro ano do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A plataforma ofereceu correção de redação por Inteligência Artificial, trilhas formativas, simulados, aulas e relatórios. Foram realizados dois grandes simulados, replicando as condições do exame oficial, com a participação de mais de 150 mil estudantes em cada.

O Governo de Minas informou que, para garantir a participação de cerca de 36 mil estudantes no Enem, investiu R$ 25 milhões em transporte e hospedagem, cobrindo alimentação e estadia para aqueles que residem em cidades onde o exame não foi aplicado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata