Parte das 21 máquinas aprendidas com o casal

Um esquema que deixou R$ 250 mil de prejuízo para uma empresa de máquinas de cartão foi desmantelado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Civil (PCMG).

Um casal foi preso nessa terça-feira (14/1) suspeito de dar golpe na empresa.







Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 38, faziam pedidos de máquinas de cartão e, dias depois, apontavam defeitos nos equipamentos.

A empresa enviava as novas máquinas, mas, segundo a polícia, os equipamentos anteriores não eram devolvidos e teriam sido vendidos a terceiros.





“A investigação foi iniciada a partir informações passadas pelo Mercado Pago, em razão da quantidade de máquinas enviadas para essas pessoas e endereços específicos”, explicou a delegada Lia Valechi.





Um casal de vizinhos dos detidos também teria sido vítima, com o uso de dados para novos pedidos de máquinas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os suspeitos foram detidos no Bairro Monte Hebron, na Zona Oeste da cidade de Uberlândia. Com eles, 21 máquinas de cartões foram apreendidas, e cerca de 500 outras já tinham sido recolhidas com outras pessoas durante a investigação.