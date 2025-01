A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) conseguiu contatar o músico gospel Álvaro Moreira e Silva, de 24 anos, dado como desaparecido desde o último sábado (11/1). A 1ª Delegacia Regional de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, informou que, em ligação, o jovem disse que está bem e deixou a cidade por “livre e espontânea vontade”.





De acordo com a corporação, o músico afirmou que, no momento, por motivos pessoais, não deseja revelar sua localização. A família dele já foi comunicada.





O suposto desaparecimento de Álvaro teria acontecido no sábado, quando ele não apareceu a uma reunião de fieis em um sítio. O jovem fazia trabalho voluntário na 2ª Igreja Presbiteriana de Teófilo Otoni.





“O pessoal vai no sábado, trabalha e dorme lá. No sítio, não tem sinal de celular. A mãe dele achou que ele tinha dormido lá. Quando deu domingo, e ela percebeu que o pessoal chegou e ele não apareceu, perguntou pelo filho. Falamos que ele não tinha ido. Então, as buscas começaram”, explicou Melquisedeque Gomes, também frequentador da mesma igreja, no início desta semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Álvaro teria deixado a moto e a carteira de habilitação em casa, e o celular estaria desligado.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata