Nessa segunda-feira, o Brasil acompanhou a divulgação de dois fatos relevantes ligados à educação. Um deles diz respeito ao resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que aponta algumas análises possíveis a partir do desempenho dos candidatos. O outro foi a sanção, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país – do infantil ao nível médio. As notas que garantem vaga em universidades e a mudança no dia a dia das instituições devem ser motivo de reflexão e de inspiração para avanços.



A pontuação no Enem é importante para avaliar a qualidade do que vem sendo trabalhado nas salas de aula. Pode, ainda, ser utilizada na implementação de novas políticas educacionais e de incentivos. O resultado médio foi de 546 pontos, três a mais do que em 2023 – aumento comemorado pelo Ministério da Educação (MEC). O crescimento da adesão também mereceu destaque da pasta: o número de inscritos foi de 4,32 milhões, com elevação de 1,6% em relação ao ano anterior, quando houve 3,93 milhões de inscrições, e um acréscimo expressivo na comparação com 2022, que teve 3,47 milhões de inscritos.



Mas é necessário fazer mais. Como porta de entrada para o ensino superior, a participação no teste precisa ser cada vez maior, e simplesmente retomar o patamar pré-pandemia de COVID-19 já tem se configurado como um grande desafio. Em 2019, a quantidade de inscritos confirmados no exame chegou a quase 5,1 milhões. A queda registrada é prejudicial ao país e contribui para as desigualdades sociais, já que a presença dos estudantes carentes cai proporcionalmente. Diante desse cenário, ações que promovam o acesso dos alunos de instituições públicas devem ser executadas, assim como o investimento no ensino gratuito precisa estar sempre na pauta dos governos das três esferas.



Respostas estratégicas são fundamentais. Da mesma forma, as decisões que deem as respostas necessárias para as questões atuais não podem ser adiadas. Nesse contexto, a discussão sobre a aplicação da tecnologia na educação é prioridade. A mais recente mudança veio com a Lei 15.100/2025, que veda o uso de celulares durante as aulas, os recreios e intervalos em todas as etapas da educação básica – a proibição não se coloca para a utilização pedagógica desses dispositivos.



Defendida pelo MEC e aprovada por grande parte dos educadores, a medida pretende tirar o foco dos estudantes das telas, recolocando-o nos conteúdos apresentados pelo professor. Não se trata de negar as possibilidades de ampliação de conhecimento que a era digital proporciona, mas apenas saber empregar da forma ideal para o pleno desenvolvimento individual dos alunos. Recuperar a interação entre as crianças, os adolescentes e os jovens é outro argumento válido e importante para a restrição.



Com grandes desafios sociais e muito trabalho a ser feito, o país tem a chance de dar continuidade ao ano de 2025 buscando ferramentas e metas educacionais a partir do panorama do Enem e do novo cotidiano nas escolas. Um melhor nível de ensino gera progressos no mercado. Além disso, é impossível competir em um mundo sempre em aceleração sem mão de obra qualificada. Muitas lições foram mostradas no decorrer da história, e o Brasil de hoje já sabe que precisa investir e acompanhar as demandas que a digitalização apresenta para fazer, definitivamente, da educação a base do seu desenvolvimento.