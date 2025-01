Enem: ‘mini Glória Maria’ fica perto da nota mil na redação

Aos 11 anos de idade, Mirella Archangelo viralizou ao brincar de repórter com seus irmãos, denunciando os problemas do bairro. Agora, aos 18 anos, a jovem parece ainda mais próxima de seu sonho, destacando-se no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 com sua redação nota 960.

“Parabéns, Mi, por todas as redações feitas e refeitas que você trazia na aula on-line. Por todos os questionamentos que você abordou nas discussões dos temas. Você vai longe, nossa Glória Maria mirim, nossa futura jornalista”, diz uma publicação do cursinho de redação “Oficina literária Puntel”.

Em 2017, ano em que viralizou, Mirella conheceu sua inspiração no jornalismo, Glória Maria (1949-2023). Na época, a jornalista viajou para Ribeirão Preto (SP), com o intuito de conhecer a menina, que, desde nova, impressionou com seu desempenho frente às câmeras.

Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata