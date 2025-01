Henrique Pedra, de 18 anos, acertou todas as 45 questões de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. O estudante belo-horizontino conta que essa foi a primeira vez que fez o vestibular e que gostar de matemática foi o diferencial para gabaritar a prova.





Ao contrário do que alguns podem imaginar, ele diz que não tinha uma rotina de estudos estrita e não fez cursinho preparatório. “Como eu gostava de matemática, já estudava 'sem querer'. Sempre buscava coisas novas”, diz o mineiro, que estava no último ano do ensino médio quando fez a prova. Foi essa relação com a matéria que fez o jovem atingir os 961,9 pontos.





Preparação





Henrique conta que fazia as listas de exercícios propostas pela escola, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, e estudava de maneira autônoma fazendo questões de outros vestibulares, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ele diz que os estudos eram flexíveis. “Matemática sempre foi meu forte”, afirma o jovem.





Além disso, Henrique diz que gosta de aprender por conta própria a programar, o que fez com que ele estudasse outros assuntos da matemática, o que “acabou ajudando”. Na faculdade, o recém-formado pretende se aprofundar nessa área. O objetivo principal dele é cursar ciências da computação na Universidade Federal de Minas Gerais. Henrique se diz esperançoso. Caso precise, como plano B, pensa em tentar entrar para o curso de ciências de dados, também na UFMG.





Quanto às demais áreas do vestibular, Henrique diz que começou a intensificar os estudos mais no fim do ano, quando a prova estava se aproximando. Entre as práticas, conta que fez mais redações, o que não considera o ponto forte dele, e estudou o conteúdo de ciências da natureza.





Na realização da prova, o jovem diz que teve dificuldade para administrar o tempo somente no primeiro dia, que compreende as áreas de linguagem, ciências humanas e a redação.





A família





Helbert Pedra, pai de Henrique, diz que ele e a mãe do jovem tinham expectativas para um bom resultado. “Vimos a dedicação e o esforço dele”, afirma. Helbert também reconhece o gosto do filho pela área de exatas e a autonomia que ele tem.





Sobre o processo de preparação, o pai de Henrique destaca a importância da família, que deve apoiar o vestibulando sem cobranças. Helbert destaca que o estudo do filho era “natural”, sem pressão por parte dele ou da mãe do jovem.

Além da base familiar, Helbert defende a importância que a educação infantil tem na trajetória dos estudantes.





Notas em Minas





A redação do Enem também é uma área de destaque do vestibular. Minas Gerais foi o estado com o maior número de notas altas no texto dissertativo-argumentativo. A única nota mil na redação alcançada por um aluno de escola pública também é do estado.





Em Minas, dois vestibulandos atingiram nota máxima na redação. Por sua vez, são consideradas notas altas os resultados entre 1.000 e 980 e entre 980 e 950. No estado, 331 participantes conseguiram atingir o primeiro marco e 4.397 obtiveram entre 980 e 950 pontos.





Samille Leão Malta é a única estudante da rede de ensino pública que obteve nota mil na redação. Ela é ex-estudante da Escola Estadual Nossa Senhora do Patrocínio, em Virginópolis, no Vale do Rio Doce, e concluiu o ensino médio no Colégio de Aplicação (Coluni) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), segundo o Governo de Minas.





“Estou muito feliz e surpresa com o resultado. Sou grata a todos que me apoiaram ao longo do meu caminho de preparação, minha família, meus professores, meus amigos", compartilha. Ela espera que essa nota a ajude a garantir uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ao todo, 12 pessoas do país conseguiram tirar a nota máxima na prova dissertativa-argumentativa. Entre as notas máximas, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo tiveram um aluno nota mil cada. O estado do Rio de Janeiro também teve dois participantes que obtiveram mil.





