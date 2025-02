Grande BH: pastor abandonou corpo de adolescente em monte de oração

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O pastor João das Graças Pachola, de 54 anos, que confessou o assassinato de Stefany Vitória Teixeira Ferreira, de 13, abandonou o corpo da adolescente em um monte de orações. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (12/2), em coletiva à imprensa. João das Graças foi preso na casa da mãe, em Contagem, na Grande BH, nessa terça-feira (11/2). O crime de estupro ainda é uma hipótese e será confirmado ou descartado após exames periciais.

A delegada Ingrid Estevam, da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, afirmou que a Polícia Civil foi procurada pela mãe da vítima, por volta das 11h do último domingo (9/2), a fim de comunicar o desaparecimento. Durante o depoimento, os policiais receberam uma denúncia relatando que uma "mulher" havia sido vista pulando de um carro na estrada da localidade conhecida como Lagoa do Tijuco, que fica perto da casa do pastor, no Bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves.

O motorista, posteriormente identificado como o pastor João das Graças Pachola, desceu do veículo e, com violência, colocou a menina dentro do automóvel, seguindo em direção a Belo Horizonte pela BR-040. A identificação foi possível porque os denunciantes anotaram a placa do carro.

"Depois de pegar Stefany, tentar entrar com ela na área da lagoa e perceber que não passaria despercebido, ele deu ré e seguiu para outro local, onde encontramos o corpo, conhecido como monte de oração. [...] Até o momento, tudo indica que ele agiu sozinho. Não há nenhuma linha investigativa que sugira a participação de outra pessoa", declarou a delegada do caso.

O referido monte fica em uma região de mata no Bairro San Genaro, na divisa entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas. O próprio pastor indicou onde havia deixado a adolescente depois de ser encontrado na casa da mãe, em Contagem, e confessar o homicídio.

O corpo de Stefany — que estava desaparecida desde domingo, quando deixou sua residência no Bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, para ir à casa de uma amiga, no Bairro Fazenda Castro — foi encontrado em estado de decomposição na tarde dessa terça-feira.

João das Graças afirmou que matou a adolescente depois de ela dar um tapa em seu rosto. O homem negou, no entanto, que tenha abusado sexualmente da vítima. "Ele contou que ficou nervoso, enforcou a menina e levou o corpo para a desova", disse a delegada, acrescentando que exames do Instituto Médico-Legal (IML) ainda vão revelar se houve ou não abuso sexual.

De acordo com uma amiga da adolescente morta, os assédios do pastor às meninas do Bairro Metropolitano eram frequentes. Depois de ser preso, um carro foi incendiado em frente à casa do homem. A delegada afirmou que esse veículo não foi o utilizado no crime. O carro em que a vítima foi transportada estava estacionado na garagem de um imóvel vizinho ao endereço da mãe dele.