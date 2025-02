Adolescente de 16 anos é assassinado à luz do dia em rua de BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um adolescente de 16 anos morreu na tarde desta quarta-feira (12/2) após ser atingido por oito tiros em uma rua do Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro. Ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre o que levou ao crime.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi encontrado caído na rua, com ferimentos na cabeça e sem sinais de vida. O Samu foi acionado e confirmou a morte.





Perto do corpo, foram encontrados um celular, uma pequena quantia em dinheiro, um isqueiro e um documento de habilitação. Também havia 12 cartuchos de pistola 9 mm espalhados pela rua.



O corpo do jovem foi encontrado em frente a um lote vago. Segundo a Polícia Militar, não havia câmeras de vigilância nos imóveis próximos, e nenhuma testemunha foi localizada.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou oito ferimentos por tiros. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso encaminhado para a 3ª Delegacia do Barreiro.

