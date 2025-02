De BH a Contagem: saga de um ladrão desastrado que atirou na própria perna

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 21 anos, deu entrada no Hospital Municipal de Contagem, na noite desta terça-feira (11/2), por ter levado um tiro na perna. O ferido estava nervoso e não conseguia explicar ao médico o que tinha acontecido. O hospital, então, comunicou à Polícia Militar.



Depois soube-se que ele era um ladrão atrapalhado. Ao tentar colocar a arma na cintura, durante um assalto a uma loja de roupas, no Bairro Jaqueline, zona norte de Belo Horizonte, o homem acabou disparando contra a própria perna. Ele está preso.

O assalto ocorreu na noite de terça-feira quando três homens invadiram uma loja de roupas, todos armados com revólveres, e renderam as funcionárias. Eles recolheram roupas e acessórios, que foram levados.

E o disparo acidental aconteceu no momento em que os três assaltantes se preparavam para deixar a loja. Mesmo ferido, o homem seguiu com os dois outros parceiros de assalto, que o levaram até o hospital.







A PM foi chamada até a loja e, através de imagens de uma câmera de vídeo de segurança, conseguiram ver o assalto e os ladrões. As imagens mostram o sangue pingando da perna do bandido desastrado.

E, ao chegar ao hospital, os policiais militares deram voz de prisão ao assaltante ferido.

Outro suspeito, de 22 anos, foi reconhecido no vídeo pelos policiais. A PM foi até a casa dele, no bairro Estrela Dalva, também em Contagem, e o prendeu. Os policiais encontraram e recuperaram parte do que foi roubado na loja. O terceiro envolvido ainda é procurado.





