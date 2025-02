Praça do Papa: com 90% da obra realizada, conclusão será somente em junho

As obras na infraestrutura da Praça Governador Israel Pinheiro, conhecida como Praça do Papa, estão 90% concluídas. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) afirma que a revitalização do espaço, localizado no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está dentro do cronograma. Apesar de estarem quase finalizadas, a previsão para conclusão das obras é para o final do primeiro semestre deste ano, como estabelecido desde o início.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), já foram concluídas etapas como reforma dos bancos e a construção da rua entre os trechos da praça, ampliando a área de lazer. Estão em andamento a instalação do piso, que será totalmente trocado, os acabamentos dos bancos reformados, lixeiras e meio-fios e a instalação dos aparelhos de academia na rua que foi incorporada. O Executivo municipal afirma que a revitalização da praça, especialmente na substituição do piso, é minuciosa e demorada, uma vez que o local é tombado.

Desde junho do ano passado, a praça está totalmente interditada para revitalização e vai continuar fechada até a conclusão da reforma. A princípio, a PBH havia informado que as obras seriam realizadas de maneira alternada entre os níveis da praça, de modo que pelo menos um deles ficasse aberto aos visitantes.

No entanto, a interdição total foi definida para que os trabalhos sejam executados simultaneamente em ambas as áreas e, consequentemente, com mais agilidade na revitalização: “Nas duas áreas da praça há serviços que dependem de tempo seco e não podem ser realizados com chuvas e há serviços que não são impactados pelas condições climáticas”, explica a prefeitura. Além disso, o Executivo municipal afirma que se reuniu com ambulantes do local para explicar a situação da obra e da interdição.

Revitalização

As obras começaram em fevereiro de 2024 e tem investimento de R$ 11,1 milhões, com recursos próprios da PBH e de financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), que faz parte Programa Centro de Todo Mundo. As intervenções são supervisionadas pela Sudecap.

O projeto da revitalização da Praça do Papa prevê: demolição e reconstrução do piso; incorporação da rua entre os trechos da praça, para abrigar novos brinquedos e equipamentos de ginástica; reforma do paisagismo, com irrigação automática; inclusão e revitalização do mobiliário, modernização da iluminação e supressão da atual área do playground integrando à área verde.

“Tanto para nós, moradores de BH, quanto para o turista que visita nossa cidade, a revitalização da Praça do Papa é necessária, pelo conjunto que ela compõe, situada na base da Serra do Curral, proporcionando uma vista panorâmica de nossa capital”, disse o então superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, em fevereiro de 2024, quando as obras começaram.

Programa Centro de Todo Mundo

O Centro de Todo Mundo, programa lançado pela PBH em março de 2023, é composto por uma série de iniciativas em diversos âmbitos para revitalizar a região central da capital mineira. Entre as áreas contempladas pelo programa, estão cultura, turismo, lazer, mobilidade e segurança.

Outras duas praças icônicas da capital mineira foram contempladas pelo projeto de revitalização: Praça da Estação e da Rodoviária, cujo nome original é Praça Rio Branco.

