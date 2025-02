Onda de calor chega a Minas nesta quarta-feira; saiba os detalhes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Região Noroeste de Minas Gerais deverá ser impactada, a partir desta quarta-feira (12/2), pela onda de calor que chegou ao Brasil pelo Sul, afetando principalmente cidades gaúchas desde a semana passada. As altas temperaturas podem se estender pelo menos até o dia 21, alerta o Instituto Climatempo.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, a onda de calor atingirá toda a região Sudeste e grande parte do Nordeste, e poderá causar temperaturas em torno de 40°C no Noroeste de Minas, áreas do estado do Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana, do oeste da Bahia, do Vale do São Francisco (BA) e da região do sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí.

Em nova atualização do instituto de meteorologia, o estado de São Paulo como um todo, a faixa sul de Mato Grosso do Sul e o norte e noroeste do Paraná entram no limiar da onda.

Assim, na capital paulista a previsão é de calor entre 33°C e 35°C nesse período.

"Essa onda vai começar a se estabelecer no dia 12 e vai ser longa. A expectativa dos meteorologistas da Climatempo é que ela vai se prolongar até o dia 21 de fevereiro. Isso ocorre porque vamos ter a intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o Brasil", diz Pegorim. "Nesse período, as poucas e eventuais frentes frias que avançarem pela costa brasileira vão ser muito oceânicas e não vão ter força para injetar algum ar frio sobre o Sudeste."

Nesta terça-feira (11), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo já prevê que os termômetros devam marcar facilmente 32°C, podendo até superar essa marca, devido ao predomínio de sol e poucas nuvens. Assim, a tendência, como nesta segunda (10), é que haja pancadas de chuva rápida no período da tarde.

Dependendo do volume e do local, pode voltar a provocar alagamentos e quedas de árvores e de energia elétrica, como ocorreu em Guarulhos.

Pegorim destaca que o litoral paulista pode ter temperaturas entre 35°C e 38°C nesse período, assim como em Vitória (ES). No Rio de Janeiro, a previsão é que fique entre 37°C e 40°C.

Assim, a expectativa da meteorologista é que os recordes de temperaturas do ano sejam batidas nas capitais. Em São Paulo, a maior marca para este ano e também para todo o verão é de 33,9°C, medido em 22 de janeiro.

No Rio de Janeiro, o recorde é 38,7°C (20 e 21/1); em Belo Horizonte, é 34,4°C (21/1); e, em Vitória (ES), é de 36,2°C (21/1).

No Sul, a meteorologista afirma que a atual onda deve se prolongar até o dia 18. Aliás, como ela vai se alastrar pelos demais estados, tanto a população de Santa Catarina quanto a do Paraná devem ter também novos recordes nos próximos dias.