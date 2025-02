Com recordes de calor, volta às aulas é adiada no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio Grande do Sul adiou em uma semana o início das aulas na rede estadual, marcado para amanhã (10), devido à previsão de calor intenso.

Pedido foi feito pelo sindicato dos professores estaduais. CPERS (Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul) solicitou o adiamento à Casa Civil do Estado na quinta-feira (6), mas a Seduc (Secretaria Estadual de Educação) disse que manteria o início das aulas para esta semana.

Suspensão foi confirmada neste domingo (9). Sindicato entrou na Justiça ontem, mas teve o primeiro pedido negado. A desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira deferiu o recurso no início da tarde deste domingo.

"Essa é uma vitória fundamental para a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar, diante de um cenário preocupante, no qual inúmeras escolas não possuem a estrutura necessária para enfrentar temperaturas que podem ultrapassar os 40°C", afirmou o CPERS, em publicação no Facebook.

Retorno adiado em uma semana. Data foi remarcada para a próxima segunda-feira (17). A liminar ainda diz que a decisão seria entregue pessoalmente ao governador Eduardo Leite (PSDB), à Seduc e à PGE (Procuradoria Geral do Estado). Seduc vai recorrer. Secretaria afirmou que a PGE elabora "recurso cabível".

Alerta de calor no RS



Estado em risco de "grande perigo". Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta na sexta-feira (7), em que pedia atenção para as altas temperaturas até o início desta semana.

Cidade que faz fronteira com o Uruguai bateu recorde estadual de temperatura. Quaraí registrou a maior temperatura no Brasil neste ano: foram 43,8ºC no dia 4 de fevereiro, a maior já registrada desde o início das medições regulares do Inmet.

Parte do estado também enfrenta fortes chuvas nos últimos dias. A chegada de uma supercélula de chuva vinda do Uruguai trouxe tempestades ao estado.