Presos militares suspeitos de tráfico de drogas em aviões da FAB

Três militares da Força Aérea Brasileira (FAB) foram presos nessa quinta-feira (6/2) sob suspeita de envolvimento no transporte de drogas em aviões oficiais. A ação fez parte da "Operação Queda no Céu", deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, que também prendeu dois civis supostamente ligados ao esquema.

As investigações apontam que o grupo utilizava aeronaves da FAB para transportar drogas de São Gabriel da Cachoeira, cidade na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, até Manaus.

A operação teve início após a apreensão de 350 quilos de entorpecentes no ano passado, quando três militares já haviam sido detidos, incluindo um soldado do Exército.

A FAB afirmou, em nota, que acompanha as investigações e não compactua com condutas ilegais dentro da corporação. O caso segue sob apuração das autoridades.