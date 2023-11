Em sua conta no X (ex-Twitter), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou neste domingo (12/11) o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira (FAB) após o anúncio de que a retirada dos 32 brasileiros que aguardavam ser repatriados há cerca de um mês na Faixa de Gaza foi bem-sucedida.





Na mensagem, ele fez menção à Operação Voltando em Paz como um todo. O projeto foi responsável por retirar de Israel, Cisjordânia ocupada e Faixa de Gaza um total de 1.445 brasileiros, transportados de volta ao país em nove voos, desde o início da guerra entre Tel Aviv e o Hamas.





O décimo voo da operação partirá nesta segunda-feira (13/11) do Cairo, no Egito, com 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens. A previsão é que o grupo chegue em Brasília na noite desta segunda. Lula receberá os passageiros no momento do desembarque.





Quando eles chegarem ao Brasil, o total de repatriados subirá para 1.477 pessoas. Também foram transportados nos voos 53 animais domésticos.