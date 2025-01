Jogador brasileiro suspeito de tráfico de drogas morre durante perseguição policial (Gabriel Cunha, jogador de 21 anos que morreu em Portugal)

O jogador brasileiro Gabriel Cunha, de 21 anos, morreu na última quinta-feira (16/1), ao cair em um rio na cidade de Coimbra, em Portugal. O baiano era suspeito de uma investigação de tráfico de drogas, segundo a polícia local.

De acordo com comunicado da polícia portuguesa, Gabriel Cunha e outros jovens fugiram ao serem abordados, dando início a uma perseguição. Nessa versão, o jovem teria corrido até as margens do rio Mondego, se jogado na água e desaparecido. O corpo foi encontrado horas depois pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda em nota, a polícia afirma que Gabriel já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

A família do jovem, no entanto, alega que Gabriel não tinha relação com o crime. Erika Dantas, tia do jogador, afirma que o baiano foi agredido pelos policias e, na tentativa de fuga, foi atingido por balas de borracha, caindo no rio e se afogando.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do brasileiro. No entanto, amigos e familiares de Gabriel Cunha prestaram homenagens ao jovem. Nessa sexta-feira, eles jogaram flores no rio em que o corpo foi encontrado.

Gabriel Cunha morava em Portugal há três anos. Nascido em Salvador, na Bahia, se mudou para o país europeu em busca de realizar o sonho de jogar futebol profissionalmente.

