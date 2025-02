Tráfico de drogas: ameaçado de morte é assassinado a tiros em BH

Um homem, de 24 anos, foi morto a tiros na rua Geraldo Ferreira Telles, no Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (3/2). Moradores da região relataram aos policiais que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas e já havia sido ameaçada de morte.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima, por volta das 22h. O solicitante afirmava que uma pessoa havia sido atingida por disparos de arma de fogo na Rua Geraldo Ferreira Telles e pedia deslocamento urgente.

Os militares chegaram ao local e encontraram o homem caído ao chão com ferimentos na cabeça. Segundo os policiais, ele estava com muito sangue ao redor do corpo e sem sinais vitais aparentes. O local foi isolado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acionado. A equipe médica constatou o óbito no local.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) identificou que a vítima tinha múltiplas perfurações concentradas na cabeça, mas não foi possível determinar a quantidade de disparos.

Moradores da região relataram aos policiais que a vítima vendia drogas na Rua República Tcheca, no mesmo bairro, mas não souberam indicar um possível suspeito. Casas da rua onde o homem foi atingido pelos disparos têm câmeras de segurança, mas nenhuma captou o momento do homicídio.

As investigações seguem com a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.