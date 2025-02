Grande BH: dono de hamburgueria é morto a tiros dentro do próprio quarto

Um homem, de 28 anos, foi morto a tiros dentro do próprio quarto, no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (3/2). Segundo os militares, os suspeitos conseguiram entrar no local pois o portão ficava aberto, uma vez que no quintal funcionava uma hamburgueria.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu um chamado de homicídio às 22h. No local, os policiais encontraram a vítima na cama, com várias perfurações de bala de arma de fogo pelo corpo, e sem sinais vitais aparentes.

Uma testemunha, amigo da família, contou que trabalha na hamburgueria, que funcionava no momento do crime, quando viu dois indivíduos entrando no imóvel. Segundo ele, os suspeitos estavam com armas de fogo em punho e com os rostos tampados com panos.

Ainda segundo a testemunha, os suspeitos ordenaram que todos os presentes fossem até o sofá da casa e ficassem sentados. Neste momento, um dos suspeitos entrou no quarto da casa onde estavam a vítima, a mãe e a companheira. Na sequência, houve disparos e os suspeitos fugiram do local a pé.

A companheira da vítima também contou aos policiais que estava no quarto com o companheiro e a sogra, que havia chegado para pegar um objeto de madeira. De acordo com ela, um indivíduo com o rosto tampado entrou no quarto, segurando uma arma similar a uma pistola com carregador alongado, e atirou contra o homem.

Com os testemunhos, os policiais não puderam identificar possíveis motivações do crime. O imóvel e locais nas imediações não tinham câmeras de segurança que possam auxiliar nos trabalhos de investigação.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local e constatou que a vítima teve várias perfurações no corpo, especialmente na região do tórax e rosto, mas nãoespecificou a quantidade de disparos.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou apreendido. O corpo foi removido pelo rabecão e as investigações seguem com a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia.