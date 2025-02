Homem confessa assassinato do irmão com mais de 30 facadas em BH

Um homem, de 36 anos, foi preso na madrugada da última quarta-feira (29/1) em Betim, na Grande BH, depois que seu irmão, de 50 anos, foi encontrado morto no Bairro Vila Oeste, em Belo Horizonte. A prisão foi comunicada pela Polícia Civil (PCMG) em coletiva à imprensa nesta segunda-feira (3/2). Segundo o delegado Evandro Radaelli, o homem confessou o crime. A vítima foi assassinada com pelo menos 30 facadas no dia 29 de novembro.

A investigação apontou que a relação entre os irmãos sempre foi conturbada. Ao ser preso, o homem disse às autoridades que já havia tentado matar o irmão ateando fogo na casa dele em 2020. Na época, a motivação seria o relacionamento amoroso que a vítima teve com a ex-companheira do agora investigado.

Conforme Radaelli, em depoimento, o homem alegou que, recentemente, o irmão bateu no próprio pai e quebrou o braço dele. As agressões foram acompanhadas de extorsões, segundo o relato, pois o investigado buscava obter dinheiro para comprar drogas.

O dia do assassinato

No dia do crime, o homem convidou o irmão para ir a um bar próximo ao local onde os dois residiam. Quando a vítima foi embora para casa, o investigado, que morava com o pai, pegou uma faca e foi até a residência do irmão — em um imóvel vizinho — com o pretexto de que precisava conversar e, nesse momento, o atacou com mais de 30 facadas.

De acordo com a PCMG, além de já ter tentado matar o irmão em 2020, o homem tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio contra outra vítima.

O inquérito agora prossegue para confirmar a motivação do crime.

