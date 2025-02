Mulher é morta a facadas após cobrar R$ 100

Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas na tarde desse domingo (2/1) na Rua São Sebastião, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. É o segundo caso de feminicídio registrado na cidade neste ano.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), o suspeito do crime, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante. Aos militares, ele contou que estava em um bar quando a vítima se aproximou para cobrar uma dívida de R$ 100.

Segundo o relato do suspeito, a mulher teria dado dois tapas em seu rosto. Em resposta, ele teria esfaqueado o peito da vítima. A mulher chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu, mas não resistiu e morreu no local. Quando a PM chegou, o homem estava sentado ao lado do corpo da mulher. Ele confessou o crime e não ofereceu resistência à prisão.

Até o momento, não há informações sobre o grau de relacionamento entre suspeito e vítima. Isso ficará a cargo da investigação, já aberta pela Polícia Civil (PCMG).

Segunda mulher assassinada em Juiz de Fora em 20 dias

A cidade de Juiz de Fora já registra duas mortes violentas de mulheres em 2025. No último dia 11, uma mulher de 41 anos foi encontrada morta dentro de casa, no Bairro Sagrado Coração.

De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, de 37 anos. Ele foi encontrado escondido dentro do baú da cama box do casal e confessou ter cometido o homicídio durante uma discussão, após suspeitar de uma traição.

Testemunhas informaram que ouviram a briga entre o casal durante a madrugada e acionaram os familiares da vítima. O suspeito foi preso em flagrante.

Em 2024, quatro mulheres foram assassinadas em Juiz de Fora. Em apenas 20 dias, neste começo de 2025, já são dois casos registrados na cidade.