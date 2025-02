Olympique de Marselha vence Angers (2-0) e se consolida em 2º na Ligue 1

Com uma suada vitória por 2 a 0 na visita ao Angers, o Olympique de Marselha se consolidou na segunda colocação da Ligue 1, com 43 pontos, 10 atrás do líder Paris Saint-Germain, após a 21ª rodada do Campeonato Francês.

Adrien Rabiot e Neal Maupay marcaram os gols da equipe comandada por Roberto de Zerbi, ambos quando o jogo já entrava na reta final.

O Marselha tem quatro rodadas para diminuir a diferença em relação ao PSG, antes que os dois times se enfrentem no Parque dos Príncipes, no dia 16 de março.

A vantagem do OM sobre o terceiro colocado Nice é de seis pontos.

Depois de um primeiro tempo de domínio quase absoluto do Olympique de Marselha, mas levando pouco perigo à baliza adversária, os jogadores de De Zerbi demoraram quase 70 minutos para quebrar a resistência do Angers.

Em escanteio da direita cobrado pelo argelino Amine Gouiri, Adrien Rabiot se antecipou aos zagueiros na primeira trave e desviou de cabeça mandando a bola para o fundo da rede (69').

Apenas cinco minutos depois veio o segundo gol, numa bola recuperada no meio de campo pelo Marselha, que rapidamente armou um contra-ataque que foi completado por Neal Maupay (74').

Em outra partida disputada neste domingo, o Lyon subiu ao 6º lugar da tabela após golear o Reims (14º) por 4 a 0, com o lateral argentino Nicolás Tagliafico abrindo o placar no primeiro tempo.

Com este resultado, o Lyon encerra uma série de sete jogos sem vencer e é a primeira vitória desde que o português Paulo Fonseca assumiu como novo treinador, no dia 31 de janeiro.

O Strasbourg deu um passo quase decisivo rumo à permanência ao derrotar por 2 a 0 o lanterna Montpellier, sobre o qual tem uma vantagem de 15 pontos na classificação.

Em duelo entre equipes da zona intermediária, Auxerre e Toulouse empataram em 2 a 2.

--- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Nantes - Brest 0 - 2

PSG - Monaco 4 - 1

- Sábado:

Nice - Lens 2 - 0

Lille - Le Havre 1 - 2

Saint-Etienne - Rennes 0 - 2

- Domingo:

Lyon - Reims 4 - 0

Auxerre - Toulouse 2 - 2

Strasbourg - Montpellier 2 - 0

Angers - Olympique de Marselha 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 53 21 16 5 0 58 20 38

2. Olympique de Marselha 43 21 13 4 4 45 25 20

3. Nice 37 21 10 7 4 41 26 15

4. Monaco 37 21 11 4 6 37 28 9

5. Lille 35 21 9 8 4 34 22 12

6. Lyon 33 21 9 6 6 36 26 10

7. Lens 33 21 9 6 6 25 20 5

8. Brest 31 21 10 1 10 33 36 -3

9. Strasbourg 30 21 8 6 7 35 32 3

10. Toulouse 27 21 7 6 8 23 24 -1

11. Auxerre 24 21 6 6 9 29 35 -6

12. Rennes 23 21 7 2 12 29 30 -1

13. Angers 23 21 6 5 10 22 31 -9

14. Reims 22 21 5 7 9 26 33 -7

15. Nantes 21 21 4 9 8 24 32 -8

16. Saint-Etienne 18 21 5 3 13 19 45 -26

17. Le Havre 17 21 5 2 14 17 40 -23

18. Montpellier 15 21 4 3 14 20 48 -28

