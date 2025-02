Incêndio atinge fábrica de óleo no Rio de Janeiro

FOLHAPRESS - Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de óleos lubrificantes na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (8/2). Não há informações sobre vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h30 e, às 16h, ainda trabalhava para conter as chamas. Mais de 65 militares de 15 quarteis atuam na ocorrência, com apoio de drones e viaturas no local, de acordo com o governador Cláudio Castro (PL).

As causas do incêndio são investigadas.

A fábrica pertence à empresa Moove, especializada em lubrificantes para veículos automotivos e equipamentos industriais em diversos setores.

Em nota, a empresa afirmou que o incêndio está restrito à área da fábrica e que todos os protocolos de segurança necessários estão sendo aplicados.

Questionada, a Moove não soube informar se havia trabalhadores no local no momento do incêndio.

Cláudio Castro

Nas redes sociais, o governador fez uma publicação em "solidariedade e apoio aos trabalhadores, comerciantes e moradores prejudicados".

"Seguimos trabalhando para extinguir as chamas, oferecendo toda a assistência necessária e, posteriormente, descobrir a causa do acidente", completou Castro.

Ainda segundo o governador, além de atuar no combate ao fogo, bombeiros fazem o resfriamento e proteção das áreas não atingidas, para evitar a propagação.

Incêndio

Técnicos do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) foram acionados para avaliar possíveis danos ambientais provocados pelas chamas.

A Polícia Militar também atua no isolamento da região afetada.

A fábrica fica na rua Campo da Ribeira, na altura da rua Lourença da Veiga. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio afirma que a via está interditada para o trabalho das equipes. A Guarda Municipal está no local auxiliando motoristas.

Uma espessa coluna de fumaça preta se formou, e a fumaça atinge bairros da região, como Cacuia e Jardim Guanabara.

Nas redes sociais, usuários relatam que a coluna de fumaça pode ser vista de diferentes pontos do Rio e da região metropolitana.