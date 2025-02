Onda de calor: BH pode registrar recorde de temperatura em fevereiro

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Depois de enfrentar chuvas intensas e até granizo nas últimas semanas, Belo Horizonte e outras cidades mineiras podem ser atingidas por uma onda de calor de até 7°C acima da média. De acordo com o Climatempo, todas as capitais do Sudeste do Brasil têm previsão de temperaturas recordes para 2025 ainda nesta semana.

Ligado a uma massa de ar quente e seca, a previsão, conforme o Climatempo, é que o fenômeno tenha início nesta quarta-feira (12/2) e prossiga até a terça da semana que vem (18/2).

O Sul do país já sente a influência de uma onda de calor desde semana passada. Conforme o Climatempo, o fenômeno deve se prolongar por mais alguns dias, sendo encerrado nesta quarta no Rio Grande do Sul e em áreas do Oeste de Santa Catarina e do Paraná. Com a chegada da nova onda de calor ainda na quarta, a previsão é que o fenômeno influencie os estados do Sudeste e do Nordeste.

Em alguns locais, a máxima pode chegar aos 40°C, como áreas do Rio de Janeiro, incluindo Grande Rio, Noroeste de Minas Gerais, Oeste da Bahia, Vale do São Francisco, na Bahia, e Sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí, possam registrar um calor bem acima da média.

Onda de calor

Conforme a empresa de meteorologia, a classificação da onda de calor define temperaturas de 5°C a 7°C acima da média climatológica prevista para fevereiro.

Estão entre as localidades atingidas: Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais, litoral norte paulista, Zona da Mata Mineira, Centro-Norte e Leste de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Centro-Sul do Espírito Santo, incluindo Vitória, Centro-Norte da Bahia, Leste do Piaui e interior do Pernambuco.

Outras capitais do país como São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Brasília e Salvador não entram na classificação de onda de calor, mas também devem registrar temperaturas elevadas. De acordo com o Climatempo, as capitais podem registrar calor entre 3°C a 5°C acima da média.

Recordes para 2025

Belo Horizonte começou o ano de 2025 com altas temperaturas e muita chuva. Até o momento, de acordo com a Defesa Civil de BH, a máxima registrada foi de 34,4°C, medida às 15h do dia 21 de janeiro. A temperatura superou a máxima do dia anterior, 33,7°C, registrada também às 15h, e não foi superada até então. No entanto, de acordo com o Climatempo, isso pode mudar nos próximos dias.

Com a onda de calor, o órgão prevê máximas em torno de 34°C e 35°C para a capital mineira. De acordo com o Climatempo, o calor pode chegar ao ápice entre quinta (13/2) e sexta-feira (14/2).

Além de Belo Horizonte, São Paulo pode registrar máximas entre 34°C e 35°C. Em Vitória, no Espírito Santo, o calor pode chegar aos valores entre 36°C e 37°C. Já na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura deve variar em torno de 38°C e 39°C. Assim como Belo Horizonte, o ápice do calor na capital do Espírito Santo também deve ser entre quinta e sexta, já no Rio de Janeiro e em São Paulo o pico de calor acontece entre a quarta e a quinta-feira.

Sol e chuva

Apesar do calorão, a chuva ainda deve permanecer nesta semana. De acordo com o Climatempo, em razão do excesso de umidade no país, existe possibilidade de algumas pancadas mais isoladas, principalmente no Sudeste e em Goiás nos próximos dias, resultado da combinação de calor e umidade.

Outro motivo, ressaltado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é a atuação de áreas de instabilidade atmosféricas. De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável no Oeste, no Sul e no Noroeste mineiros. Apesar disso, ao longo da semana, existe a expectativa para a redução das chuvas e elevação das temperaturas em todas as regiões do estado de Minas Gerais.

Janeiro mais quente da história

O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado na história do planeta, com um aumento de 1,75°C da temperatura média desde o período pré-industrial. A medição do observatório Copernicus foi anunciada na última quinta-feira (6/2) e superou a registrada em 2024, que também foi o janeiro mais quente da história.

O registro decorreu apesar do fenômeno La Ninã, previsto para janeiro com efeito de resfriamento. Mas coincide com o aumento das emissões de gases de efeito estufa.

Confira as máximas de 2025 nas capitais do Sudeste do país

Rio de Janeiro: 38,7°C – 20 e 21/1 – (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

Vitória: 36,2°C – 21/1 – (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

Belo Horizonte: 34,4°C – 21/1- (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

São Paulo: 33,9°C – 22/1 – (recorde de calor para 2025 e para o verão 24/25)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata