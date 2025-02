Chuva em MG: número de desalojados e desabrigados ultrapassa os 4 mil

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O período chuvoso atual em Minas Gerais já soma mais de quatro mil desalojados e desabrigados. Ao todo, são 3.663 desalojados e 421 desabrigados em todo o estado. Segundo boletim da Defesa Civil Estadual, o número de cidades mineiras em situação de anormalidade é de 141, além de 26 mortes terem sido registradas em decorrência das chuvas.

O número de danos no período chuvoso 2024/2025, que começou em 27 de setembro e acaba em março, já é maior do que o do período anterior. De acordo com a Defesa Civil de Minas, o número de mortes é quatro vezes maior do que o do ano passado. Também superaram do último período os totais de desabrigados, desalojados e municípios que decretaram estado de emergência ou de calamidade pública em decorrência dos temporais.

Das 26 pessoas que morreram no estado durante o período de chuvas, a maioria foram em razão de afogamentos ou deslizamentos de terra. Dez pessoas morreram em Ipatinga, três em Ipanema e outras duas morreram em Raul Soares, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram uma vítima cada.

Até o momento, estragos em vias e prédios públicos, somados à necessidade de socorrer as pessoas diretamente afetadas pelas chuvas, levaram 139 municípios a decretar estado de emergência ou calamidade pública no estado, contra 102 em todo o período chuvoso anterior e 48 até o fim de janeiro do ano passado, ainda segundo dados da Defesa Civil.

Saque Calamidade

Na quinta-feira (30/1), a Caixa Econômica disponibilizou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para trabalhadores de 11 municípios mineiros (confira lista). A liberação, decorrente das chuvas intensas nas cidades, pode ser solicitada por meio do Aplicativo FGTS até o dia 29 de abril.

É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter sacado pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível. Segundo a Caixa, a solicitação é feita pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.