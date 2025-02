Ladrões pegos com a "boca na botija" em joalheria no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três ladrões, de 35, 50 e 55 anos, foram presos em flagrante quando tentavam furtar uma joalheria, neste domingo (2/2), na Avenida Vinte e Oito de Abril, no Centro de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais.

A Polícia Militar recebeu um telefonema do proprietário da joalheria, que disse que a sua loja estava sendo roubada naquele instante. Ele explicou que estava vendo através das imagens do sistema de câmeras de segurança da loja, no computador de sua casa.

Imediatamente, o comando da PM determinou o cerco ao local. Quando os policiais chegaram à loja, avistaram um veículo Fiesta. O motorista, ao ver a viatura, ligou o carro e arrancou em alta velocidade, iniciando uma fuga. Ele ainda não foi encontrado.

Os policiais se aproximaram da loja, mas não encontraram sinais de arrombamento na porta principal. No entanto, escutaram, vindo do interior do estabelecimento, barulho de marteladas e de movimentação.

Quando o empresário chegou e abriu a porta, os ladrões tentaram fugir pelos fundos da loja, mas foram surpreendidos por militares, que os prenderam em flagrante.

Segundo a PM, para entrar na joalheria, os ladrões fizeram um buraco na loja ao lado, uma ótica, que foi a primeira a ser invadida.

No interior da joalheria, foi encontrado um maçarico com gás ainda aberto, além de ferramentas espalhadas e o cofre danificado. Os três ladrões foram identificados e presos.

Ao serem interrogados, cada um deu uma versão diferente para o crime. Dois afirmaram que foram contratados. Foi constatado que a bolsa com o maçarico possuía uma etiqueta de despacho de bagagem de uma empresa de ônibus.

Os três presos têm antecedentes criminais, de roubos e furtos. Dois deles, inclusive, cumpriram penas, juntos, em Bangu I, no Rio de Janeiro. Os três foram levados para a Delegacia de Plantão de Ipatinga.

