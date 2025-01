Chuva em Ipatinga: ‘R$ 500 milhões para recuperar cidade’, diz prefeitura

Os deslizamentos de terra que provocaram 10 mortes no centro de Ipatinga, no Vale do Aço, seguem impactando a vida dos moradores da cidade. A tragédia ocorreu por causa de uma chuva torrencial de 204 milímetros que atingiu a cidade durante a madrugada de domingo (12/1) para segunda-feira (13/1). O volume da chuva corresponde quase ao total previsto para todo o mês de janeiro. A Prefeitura de Ipatinga estima que o município precisará de mais de R$ 500 milhões para realizar as obras de recuperação da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), desde então, em média cerca de 850 toneladas de materiais são recolhidos por dia, totalizando quase 13 mil toneladas de barro, terra e entulho. Até esta quinta-feira (30/1), segundo o órgão, 1.970 pessoas estavam desalojadas, 153 pessoas desabrigadas e 783 imóveis interditados.

Até o momento, segundo a prefeitura, foram realizadas 2.360 vistorias e 273 chamados permanecem em aberto. As estruturas de apoio instaladas no Ipatingão e nas escolas Chirlene Pereira, no Bethânia, e Altina Gonçalves, no Iguaçu, foram transferidas para o Centro Comunitário Cristão (C3), no Jardim Panorama, e para área fornecida pela Usiminas na rua João Napoleão da Cruz, 186, Centro. O espaço no centro da cidade possui 34 quartos com camas, refeitório, área de convivência e banheiros e abriga até o momento 86 pessoas. Já no C3, 63 pessoas se abrigam no local, que tem espaço para cerca de 200 abrigados. Também foi montado no estádio Ipatingão um abrigo para os cães e gatos das famílias desabrigadas.

Ajuda às famílias impactadas

Segundo a Prefeitura de Ipatinga, a Caixa Econômica Federal confirmou a habilitação do município para solicitação do saque do FGTS por calamidade pública. O acesso aos recursos poderá ser feito pelos trabalhadores residentes em todas as áreas afetadas pelo desastre natural. Também foi aprovada a antecipação do pagamento do Bolsa Família aos beneficiários.



O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, também publicou no Diário Oficial do Município, o Decreto n°. 11.415, que define regras para o pagamento de até um salário mínimo e meio aos desabrigados e desalojados pelas chuvas que assolam a cidade. A administração municipal estima que o município precisará de mais de R$ 500 milhões para realizar as obras de recuperação da cidade.

A prefeitura reforçou que o risco ainda é iminente, uma vez que há alertas de chuvas e tempestades para os próximos dias. A Defesa Civil continua visitando as áreas de risco, e esses pontos exigem cuidado e atenção.