Policiais Militares desmatelaram uma fábrica de sabão em pó falsificado, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Os policiais receberam uma denúncia sobre a instalação clandestina e foram ao local nessa terça-feira (14/1). Três pessoas, dois homens, de 37 e 39 anos, e uma mulher, de 40, foram presos.

A denúncia dava conta de que estaria ocorrendo uma movimentação suspeita de veículos de grande porte, transporte de passageiros e forte odor de produtos químicos.





A partir dessa denúncia, foi montada uma operação, que flagrou nas estradas de acesso ao galpão, dois micro-ônibus com passageiros que estavam indo para o local, constatando que se tratavam de funcionários de uma fábrica clandestina de sabão em pó falsificado.





No local, ao adentrar no galpão, os policiais encontraram uma vasta quantidade de matéria prima utilizada para produção do sabão em pó, maquinários utilizados na produção, uma empilhadeira, embalagens, fardos, etiquetas e produtos já embalados para o comércio.





Uma equipe da Receita Estadual e da perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local. Os micro-ônibus e a máquina empilhadeira foram apreendidos e encaminhados para o pátio credenciado.





Os três presos controlavam a captação de pessoas, divisão de funções, transporte e pagamentos de funcionários. Eles estão sendo indiciados pelo crime de falsificação de produto patenteado e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.





