Carreta com carvão pega fogo na BR-040

Uma carreta carregada de carvão pegou fogo na BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (3/2). A via ficou interditada entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a comunidade do Pires para atendimento da ocorrência, mas o trecho já foi totalmente liberado.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da EPR Via Mineira, concessionária que administra a da rodovia, a ocorrência foi registrada às 7h23 no km 606.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e, apesar do combate às chamas, o veículo foi totalmente consumido. Os militares também trabalharam para fazendo a contenção para evitar que as chamas chegassem à rodovia, que foi interditada nos dois sentidos às 7h55.

Segundo a EPR Via Mineira, às 8h15, o tráfego foi parcialmente liberado no sentido Sul, em direção a Juiz de Fora, e liberado no sentido Norte, a Belo Horizonte.

Já às 9h15, o trecho foi totalmente liberado. Nenhuma pessoa ficou ferida.